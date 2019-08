Nuovo governo: Anelli (Fnomceo) a Conte, “in cima all’agenda politica riportare sanità e salute dei cittadini. Rilanciare Ssn”

Riportare in cima all’agenda politica la sanità e la salute dei cittadini. A chiederlo a Giuseppe Conte, presidente del Consiglio incaricato di formare il nuovo Governo, è il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. “Al professor Conte chiediamo di riportare tra gli argomenti prioritari del nascente Governo i temi della salute e della sanità – dichiara Anelli -. In questo mese di agosto, insieme alla crisi di Governo è scoppiata anche la crisi della carenza dei medici. Una crisi da tempo annunciata ma che solo negli ultimi tempi, quando già mostrava i primi effetti, si è cercato di tamponare, più che di prevenire o risolvere”. “Il Veneto ha adottato una delibera con la quale intende assumere cinquecento neolaureati nel sistema sanitario regionale, compromettendo così i livelli di qualità del nostro Servizio sanitario nazionale – spiega Anelli -. In molte Regioni questa pratica è già diffusa, e giustificata con la necessità di non chiudere reparti e non sospendere l’erogazione dei servizi”. Per il presidente Fnomceo si tratta di “una situazione esplosiva, se non affrontata con urgenza e nei giusti termini. Ma molte altre sono le questioni ancora irrisolte. C’è il fronte della violenza contro gli operatori sanitari, che attende un provvedimento concreto ed efficace. C’è il tema del definanziamento, che mette a dura prova l’erogazione delle cure e dei servizi, minando alla base l’indipendenza e l’autonomia della professione, costrette in mille vincoli economici e burocratici, e aumenta le disuguaglianze di salute sul territorio”. L’auspicio, conclude, “è veder rilanciato il Servizio sanitario nazionale, che consideriamo la nostra più grande impresa pubblica e soprattutto la più importante, perché fa guadagnare a tutti i cittadini il bene della salute”.