Incendi Amazzonia: Unicef, “preoccupazione per il potenziale impatto su bambini e famiglie”

“L’Unicef è molto preoccupato per gli incendi nella foresta pluviale dell’Amazzonia e per il loro potenziale impatto sui bambini e le loro famiglie”. È quanto si legge in una nota diffusa oggi dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia.

L’Unicef Brasile, attraverso i suoi uffici locali sul campo, lavora da molti anni nella regione amazzonica, collaborando con 644 comuni di 9 stati federali per migliorare e garantire il benessere dei bambini.

“L’Onu in Brasile – prosegue la nota – è profondamente preoccupato per gli incendi che stanno consumando parte della foresta pluviale amazzonica e altri biomi nel Nord e nel Midwest del Paese e nei Paesi vicini”. Per questo, “il sistema delle Nazioni Unite chiede ai governi di intensificare gli sforzi per contenere l’incendio della vegetazione, che è vitale per l’equilibrio del clima e per le condizioni di vita sul territorio, e per sostenere le comunità locali”.

“La regione amazzonica – viene ricordato – svolge un ruolo chiave nell’assicurare la biodiversità, essendo la più grande area di foresta pluviale rimasta al mondo”. Per questa ragione, “l’Onu in Brasile sottolinea che è imperativo rafforzare i sistemi di monitoraggio nella regione per prevenire gli incendi illegali e la deforestazione, che potrebbero mettere in pericolo la vita di 33 milioni di persone che vivono in questa regione, comprese 420 comunità indigene”.