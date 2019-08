Governo: De Palo (Forum famiglie), “se nascerà metta come priorità l’#assegnoXfiglio”

“I dati Ocse resi pubblici oggi sono spaventosi: l’Italia è già entrata in una spirale perfida e apparentemente inarrestabile che entro il 2050 produrrà più cittadini pensionati che lavoratori. D’altronde, se l’orientamento degli ultimi vent’anni è stato quello di prevedere il 50 per cento della spesa sociale per le pensioni e solo il 6 per cento per le famiglie, quest’esito non dovrebbe sorprendere più di tanto”. Lo sottolinea il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, a commento dei numeri contenuti nell’ultimo studio Ocse sul mercato del lavoro. “Se non si pone subito rimedio con il rilancio della natalità e il sostegno concreto alle famiglie non andremo da nessuna parte – aggiunge De Palo -. Confidiamo nel buon senso di un Governo concreto, che affronti i problemi reali, dando priorità a provvedimenti che riguardano il futuro dell’Italia e su cui tutti i partiti hanno sempre mostrato convergenza, come #assegnoXfiglio, evitando d’impelagarsi su temi etici che viceversa dividerebbero il Paese”.