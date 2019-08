Diocesi: mons. Orofino (Tursi), “tutte le attività pastorali sostengano il cammino per una matura esperienza di vita cristiana”

“Tutte le attività pastorali devono tendere a sostenere il cammino spirituale delle persone per condurle a una matura esperienza di vita cristiana, alimentata da una fede adulta e pensata”: lo scrive il vescovo di Tursi-Lagonegro, mons. Vincenzo Orofino, in vista dell’Assemblea diocesana di inizio anno pastorale, che si svolge domenica 1° settembre a Francavilla in Sinni (Pz). “… per il bene integrale delle persone. La sfida educativa” è il tema scelto per il cammino 2019-2020 e sarà accompagnato dall’icona biblica dal capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, in cui Gesù viene indicato come “l’Agnello di Dio”. “La missione educativa riguarda unitariamente tutta la vita del cristiano: la conoscenza sempre più profonda e personale della fede; la sua appartenenza a Cristo nella Chiesa; la sua apertura agli altri; il suo comportamento nella vita – prosegue mons. Orofino –. Tutto deve educare ad amare di più Cristo e la Chiesa, a giudicare la realtà secondo il pensiero di Cristo e della Chiesa, a guardare il mondo con lo sguardo di Cristo e della Chiesa, ad appartenere con cuore indiviso a Cristo e alla Chiesa”. Nel corso dell’assemblea saranno, inoltre, presentate l’Agenda con le linee guida per il terzo anno del triennio 2017-2020 e sarà conferito il mandato ai catechisti, chiamati ad “offrire ragioni e traguardi per il cammino della vita, donare la bellezza della persona di Gesù e far innamorare di Lui, del suo stile di vita, della sua libertà, del suo grande amore pieno di fiducia in Dio Padre”, conclude il vescovo di Tursi.