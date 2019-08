Diocesi: Acireale, tecnici dell’accoglienza turistica al lavoro sul culto della patrona santa Venera

Al via nella diocesi di Acireale lo stage del corso di formazione regionale di tecnico dell’accoglienza turistica. Sotto la guida di mons. Giovanni Mammino, vicario generale, direttore dell’archivio storico e del museo diocesano, e di don Roberto Fucile, direttore regionale e diocesano per il Turismo, lo sport ed il tempo libero, tre stagiste hanno ideato un itinerario dal titolo “Riscopri…Amo Santa Venera”, mirato alla riscoperta del culto della santa patrona di Acireale, Venera, per studenti di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del circondario acese. I giovani studenti verranno accompagnati al parco archeologico di Santa Venera al Pozzo e al museo diocesano di Acireale che attualmente ospita la mostra iconografica della santa acese.