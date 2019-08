Venezia76: Tv2000, giovedì 5 settembre alla Mostra del Cinema con tre produzioni sui sogni dei giovani, la lotta alla mafia e la santità

“Dream Age – L’Età del sogno” di Giuseppe Carrieri, “Il dono della Luna” di Gianni Vukaj e “Miguel Magnara” di Riccardo Denaro. Sono le tre produzioni che Tv2000 Factory, la fabbrica del racconto dell’emittente della Cei, presenta il 5 settembre alle 14.30 alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica della biennale di Venezia presso lo spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS). Alla presentazione partecipano il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, don Davide Milani, il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante, l’amministratore delegato, Massimo Porfiri, i registi Gianni Vukaj e Riccardo Denaro con la partecipazione straordinaria dell’attrice Anna Galiena, la responsabile dell’ufficio acquisizioni di Tv2000, Anna De Simone, e l’esperto di cinema di Tv2000, Fabio Falzone.

“Tre produzioni che nella loro diversità e originalità – si legge in una nota – rappresentano i valori e i temi che identificano l’emittente della Conferenza episcopale italiana: le speranze e i desideri dei giovani declinati in Paesi e culture diverse; la lotta alla mafia e le ferite permanenti con cui le famiglie delle vittime sono costrette a convivere; la storia di un giovane nobile spagnolo che da ricco insoddisfatto s’innamora di Dio morendo in odore di santità”.