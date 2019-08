Venezia76: Sassoli (Parlamento Ue) alla Mostra del Cinema, “testimoniare impegno europeo per la cultura”. Esordio della Fondazione Megalizzi

foto SIR/Marco Calvarese

Il presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, sarà domani, venerdì 30 agosto, al Lido di Venezia “per testimoniare l’impegno del Parlamento europeo nel settore della cultura e delle arti audiovisive, sostenere il Premio Lux e accompagnare i primi passi della Fondazione intitolata ad Antonio Megalizzi”. La giornata di Sassoli alla 76ª edizione del Festival del Cinema inizierà alle 13 alla Terrazza Mediterranea con l’incontro con il presidente della Biennale Paolo Baratta e con Alberto Barbera, direttore della Mostra del cinema. Quindi, nella cornice della Villa degli Autori, l’iniziativa per i giovani lanciata dal Parlamento europeo e realizzata dal Premio Lux e da Europa Cinemas in collaborazione con Cineuropa, il presidente Sassoli parteciperà al dibattito sul diritto d’autore. A chiusura del dibattito, la famiglia Megalizzi presenterà assieme al presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, la neonata Fondazione intitolata alla memoria di Antonio Megalizzi. La bozza dello Statuto della Fondazione, che prende il nome del giovane giornalista vittima dell’attacco terrorista del dicembre scorso a Strasburgo, verrà consegnata al presidente dell’Euroassemblea.

“Uno dei sogni di Antonio – sottolinea Sassoli – era quello di contribuire a diffondere la conoscenza e l’impegno attivo per una società migliore. La Fondazione sarà uno strumento prezioso per sostenere i giovani, i futuri professionisti dell’informazione e più in generale i futuri cittadini europei alla scoperta dell’Europa e della politica come espressione più alta dell’impegno attivo nella società basato su solide basi di conoscenza”.