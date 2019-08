Morte card. Silvestrini: cordoglio in diocesi di Faenza. Domani funerali in basilica vaticana. Sabato messa e sepoltura a Brisighella

La Chiesa di Faenza ricorda il suo “figlio” card. Achille Silvestrini, morto questa mattina a Roma all’età di quasi 96 anni. Il porporato nacque infatti nel 1923 a Brisighella, diocesi di Faenza-Modigliana. In un comunicato, la diocesi romagnola ne ripercorre la vita e i diversi incarichi ricoperti. Responsabile dei rapporti con le organizzazioni internazionali fu uno dei principali collaboratori del card. Casaroli di cui assecondò la politica di apertura e distensione verso i regimi comunisti dell’Europa orientale; partecipò a tutte la fasi della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e alla conferenza sul Trattato di non proliferazione delle armi atomiche del 1975. Il 4 maggio 1979 fu nominato segretario della sezione per i Rapporti con gli stati della Santa Sede ed eletto arcivescovo da papa Giovanni Paolo II di cui fu uno stretto collaboratore soprattutto nel servizio diplomatico. Con questo ruolo fu a capo della delegazione vaticana per la revisione dei Patti Lateranensi col governo italiano del 1984. Nel 1986 fu uno di principali organizzatori della storica visita di San Giovanni Paolo II in Romagna. Creato cardinale nel 1988, venne nominato prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali fino al 2000, quando rassegnò le dimissioni per raggiunti limiti d’età. Uomo di profonda intelligenza spirituale, culturale e umana, il card. Silvestrini guidò la comunità studentesca di Villa Nazareth, un collegio universitario voluto dal card. Tardini, che ancora oggi rappresenta uno dei centri culturali più importanti d’Italia. “Ha sempre mantenuto un rapporto intenso con la sua diocesi di origine e in particolare con la sua Brisighella, dove tornava spesso, fino a quando la salute glielo ha concesso”, si legge ancora nel comunicato. Le sue esequie si terranno domani alle 15.30 nella Basilica Vaticana. Al termine della celebrazione la salma partirà per Brisighella dove sabato 31 agosto alle ore 16 nella chiesa collegiata di San Michele si terrà la celebrazione eucaristica per la sepoltura.