Giornata per la custodia del Creato: in Carnia il 1° settembre iniziativa ascoltando il grido dell’Amazzonia in vista del Sinodo

Il grido dell’Amazzonia, dei suoi poveri, dei suoi popoli originari, delle sue acque e delle sue foreste fa irruzione in Carnia, il 1° settembre, grazie alla celebrazione della “Giornata ecumenica per la custodia del Creato”. Per la riapertura del “Nuovo Cinema David”, i volontari che garantiscono l’apertura della Sala della comunità di Tolmezzo, in collaborazione con l’Arciconfraternita dello Spirito Santo “Pieres vives” di San Pietro in Carnia e con il gruppo “Beni collettivi Carnia”, hanno deciso di proporre il film “Un giorno devi andare”, che il regista bolognese Giorgio Diritti ha ambientato a Manaus e nella regione amazzonica. Con tale opera, alle 20.30 di domenica, s’inaugurerà anche il Cineforum comunale su tematiche sociali “Sguardi diversi”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del capoluogo carnico. Da tre anni, ormai, il “Nuovo Cinema David”, dopo la pausa estiva, riprende le proiezioni in occasione della “Giornata ecumenica per la custodia del Creato”, fissata da Papa Francesco il 1° settembre, in ossequio alla lunga consuetudine avviata dalle Chiese ortodosse. In passato sono stati proposti capolavori del cinema d’animazione; la pellicola di quest’anno, “Un giorno devi andare” di Giorgio Diritti, accompagnerà gli spettatori in un emozionante viaggio esistenziale nella sterminata regione amazzonica che l’Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi, in programma a Roma dal 6 al 27 ottobre, intende proporre all’umanità intera come paradigma e modello per la “conversione ecologica” e per la “conversione pastorale”. Nelle prossime settimane, la riflessione sui temi dell’ecologia integrale in Carnia e sui contenuti del Sinodo per l’Amazzonia proseguirà con l’esposizione della mostra “Terra” del fotografo brasiliano di fama internazionale Sebastião Salgado e con conferenze e dibattiti.