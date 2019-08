Diocesi: Tursi-Lagonegro, il 1° settembre l’assemblea ecclesiale. Il vescovo Orofino, dare ad “azioni pastorali una chiara finalità educativa”

È in programma per domenica 1° settembre l’assemblea ecclesiale della diocesi di Tursi-Lagonegro all’inizio dell’anno pastorale 2019-2020 che sarà dedicato al tema “…per il bene integrale delle persone: La sfida educativa” e avrà come icona biblica quella di Giovanni Battista che indica Gesù come “Agnello di Dio”.

L’appuntamento, che si terrà dalle 17 presso il cineteatro “Columbia” di Francavilla in Sinni (Pz), sarà l’occasione per il vescovo Vincenzo Orofino di presentare e consegnare l’Agenda diocesana con le linee guida per il terzo anno del triennio 2017-2020 e il calendario degli appuntamenti annuali.

Nell’introduzione all’Agenda pastorale, mons. Orofino invita a impegnarsi, coraggiosamente, sul fronte dell’educazione, richiamando il documento redatto nel 2006, dopo il Convegno di Verona, nel quale i vescovi italiani hanno detto chiaramente che “ci è chiesto un investimento educativo capace di rinnovare gli itinerari formativi, per renderli più adatti al tempo presente e significativi per la vita delle persone, con una nuova attenzione per gli adulti” e invita a dare alle “azioni pastorali una precisa e chiara finalità educativa, in quanto dimensione permanente e unificante dell’agire ecclesiale. Tutte le attività devono tendere a sostenere il cammino spirituale delle persone per condurle a una matura esperienza di vita cristiana, alimentata da una fede adulta e pensata”. “La nostra azione formativa deve essere globale e integrale”, spiega il vescovo, per il quale “deve, cioè, riguardare tutti gli ambiti della vita ecclesiale e tutte le dimensioni della vita cristiana. Introdurre e accompagnare le persone all’incontro con Cristo deve essere l’impegno di ognuno di noi”.

A conclusione dell’assemblea diocesana mons. Orofino conferirà anche il mandato ai catechisti.