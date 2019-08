Diocesi: Trivento, card. Coccopalmerio presenta il libro su storia e opere dei giuristi Valerio

Viene presentato a Civitanova del Sannio, in provincia di Isernia e nella diocesi di Trivento, il libro “I giuristi Valerio di Civitanova del Sannio” (edito dalla Lev) di Luigi Fantini. L’appuntamento è per oggi, giovedì 29 agosto, alle 16.30, nel Giardino del Palazzo Ducale Valerio. Interverrà con l’autore il card. Francesco Coccopalmerio, già presidente del Pontificio consiglio dei Testi legislativi, che ne ha curato la prefazione. Dopo i saluti istituzionali, introdurrà gli interventi il vescovo di Trivento, mons. Claudio Palumbo. La parola poi a Marco Roncalli, saggista e giornalista di Avvenire, pronipote di Papa Roncalli, e a don Antonio De Grandis, presidente del Tribunale ecclesiastico regionale abruzzese-molisano. Presenti anche il magistrato Daniele Colucci, consigliere della Corte di appello di Napoli, Michele Cutolo, vice presidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori, e Domenico Cardarelli, responsabile del bollettino “Le voci di Civitanova”. Per i saluti istituzionali interverranno il presidente del Consiglio regionale del Molise Salvatore Micone, il consigliere regionale Andrea Di Lucente, il sindaco di Civitanova del Sannio Roberta Ciampittiello, il parroco don Pietro Paolo Monaco e il presidente dell’ordine degli avvocati di Isernia Maurizio Carugno. Il testo presenta un lavoro di studio e di ricerca assemblato da Fantini di Civitanova che, attraverso la disamina della dottrina giuridica e dell’operosità dei giuristi della famiglia Valerio, ha voluto rivolgere uno sguardo alla loro memoria storica.