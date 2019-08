Diocesi: Reggio Emilia, si è spento don Alessandro Manenti, studioso e docente di psicologia

“Togli, Signore, il sipario al nostro dolce incontro. I ‘poveri’ che in terra ho cercato di aiutare presentino la mia anima bisognosa di misericordia al Padre perché mi accolga vicino a Lui. I momenti sublimi con Lui che mi ha donato in terra possano ora diventare eterni”. Queste le riflessioni – quasi una preghiera – che don Alessandro Manenti, spentosi il 27 agosto all’età di 71 anni dopo una lunga e dolorosa malattia aveva predisposto perché fossero riportare sul suo ricordino funebre. Lo ricorda, oggi, in una nota, la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.

Mons. Manenti, noto per i suoi studi in campo psicologico e per l’attività di docente di questa disciplina, è nato a Reggio Emilia l’11 gennaio 1948. “Sacerdote di elevata spiritualità, profonda cultura e ampi studi, don Sandro ha dedicato in particolare alla psicologia la sua attività di ricerca e di insegnamento – evidenzia la nota -. Infatti, ha frequentato dal 1973 al 1975 a Roma la Pontificia Università Gregoriana, conseguendovi la licenza in psicologia e il baccellierato e la licenza in teologia. Nell’Università Statale di Roma si è laureato in lettere e filosofia”.

Tra gli incarichi svolti, dal 1975 ha ricoperto il ruolo di consulente psicologico del Consultorio familiare dell’Unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dal 1981 al 2008 del Consultorio familiare diocesano, di cui è stato iniziatore. Psicoterapeuta, dal 1979 è stato docente di psicologia nell’Istituto di psicologia della Pontificia Università Gregoriana e insegnante alla scuola per educatori, di cui è stato iniziatore e direttore dal 1977 al 1998, divenuta nel 1997 Istituto superiore per formatori, collegato all’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana. Anche il futuro cardinale Pietro Parolin ha partecipato alle iniziative formative di don Sandro Manenti come lo stesso porporato aveva ricordato con gratitudine e ammirazione in Ghiara il 29 aprile scorso.

Insegnante alla Scuola Adleriana di psicoterapia dal 2005, è stato iniziatore e direttore della rivista “Tredimensioni” (ed. Àncora) e della collana “Psicologia e Formazione” (ed. Dehoniane). Don Sandro ora riposa nella tomba di famiglia nel cimitero monumentale di Reggio.