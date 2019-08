Diocesi: Progetto Policoro Sora, a Cassino la summer school per insegnare ai giovanissimi a progettare

È iniziata nella parrocchia di San Pietro Apostolo a Cassino una summer school promossa dal Progetto Policoro della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. “Dall’utopia al progetto. Esperienze e strumenti per andare controcorrente” è il titolo dell’iniziativa, che prosegue fino a domani ed è aperta ai giovani dai sedici anni in su. “‘Qual è il valore dell’utopia? Come trasformarla in progetto? Perché andare controcorrente oggi?’ sono le domande che poniamo sul tavolo”, spiegano gli organizzatori. “Sarà un’occasione importante per proporre ai giovani percorsi di cittadinanza attiva e motivi di impegno sociale”, proseguono. Il coordinatore di Libera Frosinone Walter Bianchi è intervenuto sul tema “Il volontariato, un impegno proattivo per costruire la comunità solidale e inclusiva”. Oggi al centro dei lavori una relazione di Claudio Gessi, coordinatore del Progetto Policoro Lazio, sulla democrazia nel passaggio dalla Seconda guerra mondiale alla Costituzione. Domani, infine, Alessandra Romano della Cisl di Frosinone parlerà del protagonismo dei giovani nella rappresentanza degli interessi collettivi. “Ci sarà anche spazio per laboratori tematici e per un percorso guidato alla scoperta della nostra Costituzione attraverso un’avvincente mostra documentaria”, concludono gli organizzatori della summer school.