Crisi di governo: Conte, “trasformare questo momento in opportunità, in occasione di rilancio”. Servono “coraggio e determinazione”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Dobbiamo adoperarci per trasformare questo momento di crisi in opportunità, in occasione di rilancio. Il Paese ha l’esigenza di procedere speditamente e con questa consapevolezza che mi confronterò con le forze politiche che si sono dichiarate disponibili a sostenere il nuovo progetto”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti al termine del colloquio avuto con il presidente Mattarella nel quale il Capo dello Stato gli ha conferito il mandato di formare un nuovo governo. Dopo aver ricordato che “siamo albori di una nuova legislatura europea e dobbiamo recuperare il tempo sin qui perduto per consentire all’Italia, Paese fondatore dell’Europa, di svolgere un ruolo da protagonista”, Conte ha elencato alcuni temi che saranno al centro dell’agenda dell’esecutivo che proverà a comporre dalle prossime ore”. “La prospettiva di avviare una nuova esperienza di governo con una maggioranza diversa – ha rivelato – mi ha sollevato più di qualche dubbio. Ho superato questa perplessità nella consapevolezza di avere cercato sempre di operare nell’interesse di tutti i cittadini, nessuno escluso. Non sto dicendo che ci sono sempre riuscito, so però di aver sempre cercato di servire e rappresentare il mio Paese anche all’estero guardando solo al bene comune, non ad interessi di parte e di singole forze politiche”. Questi sono “elementi di coerenza che mi porto e con cui intendo dare vita a questa nuova stagione e guidare questo governo”. Il premier incaricato ha assicurato che darà vita ad un governo “pienamente concentrato sugli interessi dei cittadini, che porti in alto il nome dell’Italia accrescendo il bagaglio di credibilità e di prestigio di cui il nostro Paese già attualmente gode a livello internazionale”. “Questo è il momento del coraggio, della determinazione”, ha affermato Conte, precisando che serve “il coraggio di disegnare un Paese migliore, la determinazione di perseguire questo obiettivo senza lasciarsi frenare dagli ostacoli”. Il presidente incaricato ha garantito che anche in questa nuova esperienza ci metterà “tanta passione che mi sgorga naturale nel servire il Paese che amo”.