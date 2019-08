Settimana dell’acqua: Unicef, “420 milioni di bambini senza servizi igienici di base e 210 milioni senza accesso ad acqua potabile sicura”

foto SIR/Marco Calvarese

“Ogni bambino ha diritto all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. Eppure, ogni giorno, centinaia di milioni di bambini ne fanno a meno. A livello globale, in aree instabili e colpite da conflitti, 420 milioni di bambini non dispongono di servizi igienici di base e 210 milioni non hanno accesso ad acqua potabile sicura”. Lo segnala l’Unicef nel rapporto “Acqua sotto il fuoco”, dedicato al legame tra emergenze, sviluppo e pace nelle aree instabili e colpite da conflitti, nell’ambito della Settimana mondiale dell’acqua. Tra i dati segnalati, a livello globale, quello relativo agli oltre 800 milioni di bambini che vivono in 58 aree instabili e colpite da conflitti, compresi 220 milioni di bambini che vivono in 15 contesti estremamente instabili. “Coloro che vivono in contesti estremamente instabili hanno quattro volte maggiori probabilità di non avere servizi igienico-sanitari di base e otto volte più probabilità di non avere servizi di acqua potabile di base”. “Nei conflitti, l’acqua non sicura può essere mortale quanto i proiettili”, è il monito dell’Unicef. In media, i bambini al di sotto dei 15 anni in conflitto hanno quasi il triplo delle probabilità di morire per malattie legate all’acqua non sicura e ai servizi igienico-sanitari rispetto alla violenza diretta. Per i bambini più piccoli, la situazione indicata risulta essere peggiore: “I bambini al di sotto dei cinque anni hanno più di 20 volte più probabilità di morire per malattie legate all’acqua e ai servizi igienico-sanitari che per violenza diretta”. “Nelle zone estremamente instabili e colpite dai conflitti, la situazione è disastrosa per i bambini – afferma Kelly Ann Naylor, direttore associato Unicef Acqua, sanità e igiene -. L’assistenza umanitaria da sola non risolverà questi problemi, ma attraverso partenariati intersettoriali possiamo costruire servizi idrici, sanitari e igienici sostenibili e resilienti che possono creare un futuro più stabile e pacifico per i bambini e le loro famiglie”.