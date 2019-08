Seconda Guerra Mondiale: Cassino, il 10 settembre inaugurazione della mostra “Memoria Viva 1939-1945 Cassino”

L'Abbazia di Montecassino distrutta

“Memoria Viva 1939-1945 Cassino” è il titolo della mostra che sarà inaugurata il 10 settembre 2019 (ore 18.30, Museo Historiale) a Cassino. Promossa da Dbg Management & Consulting, l’evento rientra nell’ambito del bando “Atelier, arte, bellezza e cultura”, una misura del Por-Fesr Lazio 2014-2020 che promuove, attraverso un contributo a fondo perduto, la valorizzazione culturale di cinque luoghi storici del Lazio. Si tratta di un’esposizione interattiva sulla Seconda Guerra Mondiale, con particolare attenzione rivolta al territorio di Cassino, dilaniato dal bombardamento del 10 settembre 1943. “Obiettivo della mostra – si legge in un comunicato – è quello di ricordare il passato e guardare al futuro in modo più consapevole, attraverso il ricorso a tecnologie innovative, come la realtà aumentata, e contenuti diretti e coinvolgenti, usando linguaggi diversi a seconda del pubblico di riferimento”. Il percorso espositivo “accompagnerà il visitatore attraverso suggestioni visive e uditive, ammirando un ampio archivio di vecchie fotografie restaurate in formato digitale 3D, e ascoltando il racconto dei fatti dell’epoca, raccontati da personaggi realmente esistiti, ricreati attraverso la realtà aumentata. Non solo soldati o comandanti, ma anche persone comuni, che in quel 10 settembre di 76 anni fa, ad appena un paio di giorni dalla firma di quell’armistizio che sembrava segnare la fine di un incubo, videro cadere dal cielo una pioggia di bombe, che, nel giro di poche manciate di minuti, devastarono la terra che fino a quel momento era stata la loro casa”.