Polonia: Conferenza episcopale. Preghiere per la pace, documento ecumenico, educazione sessuale nelle scuole

Alla preghiere per le vittime della Seconda guerra mondiale e per la pace in tutto il mondo invitano i vescovi polacchi nel comunicato emesso al termine dell’incontro, il 26 e il 27 agosto a Jasna Gora, del Consiglio permanente dell’episcopato e del Consiglio dei vescovi diocesani. I presuli sottolineano l’importanza del dialogo tra i popoli nel documento “Nella carità e nella verità” sottoscritto insieme al capo della Chiesa greco cattolica ucraina mons. Sviatoslaw Shevchuk, ospite in questi giorni in Polonia. L’episcopato polacco, preoccupato per gli atti di profanazione e i casi di manifestazioni di odio verso la Chiesa avvenuti negli ultimi mesi in Polonia, annuncia l’emanazione di un documento specialmente dedicato a queste problematiche. Informa, inoltre, della preparazione di un altro scritto che esporrà la posizione nei confronti delle persone Lgbt. Nell’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico che in Polonia è previsto per il 2 settembre, i vescovi annunciano l’istituzione a Varsavia presso la segreteria della Conferenza episcopale dell’ufficio del Delegato speciale per la protezione dei bambini e dei giovani. Il Consiglio permanente dei vescovi polacchi ha pubblicato infine un documento che espone forti dubbi sull’iniziativa di introdurre l’educazione sessuale nelle scuole, ribadendo la primaria responsabilità dei genitori nel campo dell’educazione sessuale dei figli.