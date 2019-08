Papa Francesco: udienza, l’abbraccio di cresimandi e cresimati delle diocesi di Chiavari, Lucca e Verona

foto SIR/Marco Calvarese

Circa 10mila fedeli presenti hanno accolto Papa Francesco in piazza San Pietro per l’udienza generale di oggi. Il Pontefice a bordo della papamobile, accompagnato da un gruppo di giovani ministranti, ha effettuato il consueto giro della piazza, che torna a ospitare la catechesi di Francesco, dopo le udienze estive nell’Aula Paolo VI. Presenti fedeli provenienti da diverse nazioni che sventolano le bandiere dei loro Paesi: Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Usa, Brasile, Argentina e Polonia, da cui arrivano i partecipanti al pellegrinaggio della Chiesa greco cattolica ucraina. Tanti gli italiani, tra cui i cresimandi e i cresimati delle diocesi di Chiavari e Lucca, accompagnati dai rispettivi vescovi. Circa un migliaio i ragazzi provenienti da Verona nell’ambito del pellegrinaggio “Roma in 24ore”, che sono arrivati stamani nella Capitale dopo una notte di viaggio.