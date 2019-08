Giornali Fisc: Vittorio Veneto, L’Azione propone il “Sentiero degli Alpini” per la Giornata Camminamonti

È il “Sentiero degli Alpini” l’itinerario proposto dal settimanale L’Azione per la tradizionale Giornata Camminamonti, evento gratuito aperto a tutti gli appassionati di montagna, che si terrà domenica 8 settembre presso la sede degli Alpini di Caneva (Pordenone). La camminata, non impegnativa e adatta a tutti, si svolgerà lungo il sentiero che sarà percorso assieme alle guide della sezione Cai di Sacile attraverso boschi, prati e rocce, e che porterà fino a Lama de Carpen (450 metri) in un tipico paesaggio delle Prealpi. La partenza è prevista per le 9 dalla sede degli Alpini di Caneva, raggiungibile dalla piazza di Caneva, imboccando la strada a sinistra della chiesa e salendo quindi oltre il Castello in via Cansiglio. La sede degli Alpini si trova poco più avanti sulla destra con parcheggio a sinistra. La sede ospiterà inoltre la celebrazione della messa nella tarda mattinata, cui seguirà il pranzo al sacco e la gara di dolci con la condivisione degli stessi. La manifestazione è organizzata in collaborazione con le sezioni Cai diocesane, il contributo del Comune di Vittorio Veneto e il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Treviso.