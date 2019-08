Educazione civica: Miur, decreto pronto e inviato al Cspi. Si parte il 1° settembre con una “sperimentazione nazionale”

“Il ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, Marco Bussetti, ha inviato ieri al Consiglio superiore della pubblica istruzione (il Cspi, che è organo consultivo del Miur) il decreto che consente l’avvio fin dall’anno scolastico 2019/2020 dello studio obbligatorio dell’educazione civica reintrodotto da una legge varata in via definitiva lo scorso 1 agosto dal Parlamento, che entrerà in vigore nei primi giorni di settembre”. Lo annuncia un comunicato del Miur precisando che il decreto consente di partire già da questo anno scolastico con l’insegnamento obbligatorio dell’educazione civica attraverso una sperimentazione nazionale in tutte le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione. Il parere del Cspi è obbligatorio in caso di sperimentazioni nazionali. Di qui la richiesta inviata dal ministro Bussetti al Consiglio affinché si esprima con procedura d’urgenza per poter procedere, poi, alla successiva firma. Sempre al Cspi, ai primi di agosto, informa ancora il Miur, “sono state inviate le linee guida” necessarie alle scuole per poter attuare la norma.