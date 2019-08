Diocesi: Senigallia, domani ultimo appuntamento per l’iniziativa “Alla scoperta dei tesori della Pinacoteca”

Si concluderà con l’appuntamento in programma nella serata di domani, giovedì 29 agosto, a Senigallia, l’iniziativa “Alla scoperta dei tesori della Pinacoteca” che per tutta l’estate ha condotto centinaia di visitatori ad ammirare l’antico appartamento del cardinale nella piazza del duomo che ospita la galleria d’arte.

A partire dalle 21.30, giovani storici dell’arte accompagneranno i visitatori alla conoscenza dell’esposizione “Barocci e Barocceschi. Un itinerario” allestita nella Sala del Trono per poi spaziare nell’intero percorso espositivo. La Pinacoteca diocesana conserva opere provenienti dall’intero territorio diocesano, dall’Esino al Cesano, dall’Adriatico agli Appennini. Sono quadri, statue, argenterie, tessuti, mobilio, strumenti musicali che raccontano la fede di tanta popolazione marchigiana, creatrice e custode di grandi meraviglie. “Nel percorso – spiega una nota – non mancherà la sosta di fronte alla Pala di Senigallia del Perugino, il capolavoro della storia dell’arte italiana che la Pinacoteca propone al suo pubblico”. Per le visite guidate gratuite il ritrovo è in Pinacoteca alle 21.30. Ulteriori informazioni su www.diocesisenigallia.it.