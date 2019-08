Diocesi: Roma, il 30 agosto il vescovo ausiliare Libanori benedice la nuova copertura di S. Giuseppe dei Falegnami. Apertura straordinaria del cantiere

Il 30 agosto ricorre un anno dal crollo della copertura della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami al Foro romano. In questi 12 mesi, l’Ufficio edilizia di culto e beni culturali del Vicariato di Roma ha coordinato i lavori di restauro per restituire il prezioso luogo di culto alla città. I risultati fin qui ottenuti saranno condivisi il 30 agosto attraverso una straordinaria apertura del cantiere, dalle 10 alle 18. A dare il via, il rito di benedizione della nuova copertura presieduto da mons. Daniele Libanori, vescovo ausiliare per il settore Centro e rettore della chiesa, di cui è titolare il card. Francesco Coccopalmerio. A disposizione di cittadini e giornalisti, un team di professionisti illustrerà l’avanzamento dei lavori. Concluso il restauro della copertura, si prosegue con i lavori nell’aula di culto, il riposizionamento del cassonettato, il restauro dei due organi storici e il consolidamento della volta della Cappella del Crocifisso. “Molto resta da fare – osserva mons. Libanori – ma San Giuseppe dei Falegnami è sempre nel cuore dei romani!”. Gli interessati a conoscere l’evolversi dei lavori, possono farlo attraverso il sito internet www.sangiuseppedeifalegnami.org, sul quale è possibile seguire il cantiere attraverso un’accurata documentazione fotografica in costante aggiornamento. Sulla stessa piattaforma, chi volesse potrà sostenere i restauri con una donazione (totalmente deducibile dal reddito d’impresa).