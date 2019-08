Diocesi: Novara, “accompagnare, discernere, valutare” il percorso per insegnanti di religione

“Una scuola di persone competenti 2020: accompagnare, discernere, valutare”. Si impernia su questi tre verbi il percorso di formazione 2019/20 per gli insegnanti di religione della diocesi di Novara. “L’itinerario – spiega una nota a firma di don Alberto Agnesina, direttore dell’Ufficio Scuola diocesano – intende mettere a disposizioni dei docenti una serie di conoscenze e di attenzioni centrate sulla realtà della valutazione, come atteggiamento di accompagnamento da avere nei confronti delle nuove generazioni, aiutandole a operare un discernimento critico sulla realtà culturale e del vissuto personale e sociale, anche in ottica di autovalutazione. L’itinerario intenderà sviluppare gli aspetti educativi e relativi alla strumentazione per una valutazione specifica dei percorsi didattici e della loro ricaduta sugli alunni”.

Il calendario vedrà momenti in plenaria tra i due Ordini di scuole e laboratori zonali divisi tra Infanzia/Primaria e Secondaria per un approfondimento più particolareggiato.