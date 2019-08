Crisi di governo: Unterberger (Per le Autonomie), “alcuni voteranno a favore al nuovo esecutivo, alcuni si asterranno”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Il gruppo parlamentare “Per le Autonomie (Svp-Patt,Uv)” ha “sensibilità diverse al proprio interno, nessuno di noi voterebbe contro la fiducia al nuovo governo. Alcuni voteranno a favore, alcuni si asterranno”. Lo ha detto la capogruppo Julia Unterberger al termine delle consultazioni al Quirinale. “Ci auguriamo che nasca un nuovo governo, con una forte inclinazione verso l’Europa, con un’attenzione particolare per le minoranze linguistiche e le Regioni e Provincie a statuto speciale”, ha spiegato, aggiungendo l’auspicio per “un governo con una parte significante di moderati al suo interno”. Da donna, Unterberger ha espresso “preoccupazione” per il fatto che “si parla solo di ministri maschi. Ma secondo me in questo momento storico l’Italia dovrebbe badare ad avere una quota rappresentativa di donne nel nuovo governo”. “Ci auguriamo che le forze politiche mostrino responsabilità, che riescano a concludere le loro trattative”, ha concluso Unterberger.

Dieter Steger (Südtiroler Volkspartei) ha sottolineato come la sua forza politica “vede con preoccupazione questa crisi politica, vediamo a rischio la tenuta del Paese per quanto riguarda i dati economici”. In una situazione di “stagnazione” che interessa Italia, Alto Adige-Sudtirolo e anche Germania “è necessario che non si arrivi ad un’altra misura che blocchi i consumi”. “Chiediamo e speriamo che ci sia un esecutivo che possa evitare l’aumento dell’Iva”, ha aggiunto Steger che non ha mancato di sottolineare come in questi mesi però con il M5S ci siano stati dei problemi. “Per questo se verrà chiesta la fiducia l’Svp si asterrà, non voterà contro” e “in futuro decideremo di misura in misura come comportarci”.