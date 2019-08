Crisi di governo: Fornaro (Leu), “disponibili per un governo di svolta, no ad un esecutivo qualsiasi solo per evitare il voto anticipato”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Abbiamo riconfermato al presidente la nostra disponibilità per un governo di svolta, mentre non siamo disponibili ad un governo pur che sia solo per evitare il voto anticipato”. Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Liberi e uguali, al termine delle consultazioni al Quirinale. “Abbiamo espresso la nostra preoccupazione al presidente della Repubblica per la situazione che coincide anche con una fase in prospettiva difficile per la nostra economia”, ha spiegato Fornaro, aggiungendo che “abbiamo altresì confermato la nostra disponibilità a verificare le condizioni per dare vita ad un nuovo governo di svolta. In questi giorni non abbiamo posto nessun veto e nessuna pregiudiziale sui nomi, chiediamo però con nettezza e altrettanta chiarezza discontinuità nell’impianto programmatico del nuovo governo”. Da Liberi e uguali l’auspicio che “il nuovo presidente del Consiglio incaricato parta, una volta definito il perimetro della nuova maggioranza, con il confronto programmatico che per noi ha priorità rispetto al confronto pur necessario sugli interpreti”. Tra i temi accennati da Fornaro, la necessità di una “svolta nelle politiche economiche e sociali, con una lotta alla precarietà e alle diseguaglianze sociali; una lotta senza quartiere all’evasione fiscale e alle mafie; una svolta nelle politiche sull’immigrazione”. E poi “una nuova stagione di investimenti, di difesa e rilancio del nostro sistema sanitario pubblico”. Serve “coraggio e determinazione” per affrontare la “lotta ai cambiamenti climatici”. E, infine, è necessaria una “legge di bilancio di svolta” partendo da un “confronto serrato” con le istituzioni europee per “ottenere spazi finanziari e quella flessibilità per poter mettere in atto un grande piano di investimenti con un’attenzione speciale al Sud”.