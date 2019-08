Carenza medici in Veneto: Fnomceo, da incontro con Regione ipotesi assunzione 500 neolaureati e aumento posti di specialità integrando didattica e formazione sul campo

“Come Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri esprimiamo la nostra soddisfazione per la riuscita dell’incontro odierno tra la Regione Veneto e gli Ordini territoriali. Ci auguriamo che il confronto con gli Ordini diventi una best practice da prendere a modello in tutte le Regioni. Solo dal dialogo con i professionisti della salute possono infatti nascere soluzioni condivise ed efficaci per risolvere le questioni aperte e fornire la migliore assistenza ai cittadini”. Così il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, commenta l’incontro avvenuto ieri pomeriggio. Presenti il presidente Luca Zaia e l’assessore Manuela Lanzarin per la Regione ed i presidenti dei sette Ordini territoriali. Oggetto della riunione le possibili soluzioni alla nota grave carenza in organico dei 1300 medici ospedalieri certificata dai dati pubblicati dalla Regione Veneto nel dicembre 2018. Tra le ipotesi considerate, spiega un comunicato degli Ordini veneti, “l’assunzione diretta dei 500 medici neolaureati già prevista nelle delibere della Regione, l’aumento dei posti in specialità con possibilità di prevedere una importante integrazione con didattica a carico dell’Università e formazione sul campo in ambito ospedaliero, ed altre possibilità da valutare sul piano tecnico come l’estensione delle Convenzioni già esistenti Ospedali-Università per formazione e rotazione degli specializzandi. In rapida progressione ci sarà un confronto Regione-Università del Veneto e successivamente un tavolo tecnico Regione-Ordini-Università”. Il presidente Zaia ha ribadito la disponibilità del finanziamento straordinario per l’aumento dell’offerta di formazione e lavoro per i giovani medici, “fondamentale per il mantenimento dell’efficienza della rete ospedaliera”. “Le modalità per rendere operative le soluzioni e risolvere rapidamente la copertura negli organici – conclude il comunicato – saranno oggetto di studio in un rapido percorso già calendarizzato nei prossimi giorni”.