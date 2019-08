Brasile: da oggi a venerdì i vescovi del territorio amazzonico del Paese riuniti in assemblea a Belém

Si tiene da oggi fino al 30 agosto a Belém, capitale dello Stato brasiliano del Pará, l’incontro dei vescovi brasiliani dell’Amazzonia. L’appuntamento è stato promosso in preparazione al Sinodo per l’Amazzonia, ma sarà inevitabile che uno dei punti di discussione sia la situazione dell’immensa foresta, in questi giorni in preda al fuoco a causa di tantissimi incendi che si sono sviluppati. L’assemblea è promossa dalla Commissione episcopale speciale per l’Amazzonia della Chiesa brasiliana, congiuntamente alla Rete ecclesiale panamazzonica (Repam) del Brasile e dalla Regionale Nord 2 della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb). Vi prendono parte i vescovi delle 56 circoscrizioni ecclesiastiche (tra diocesi e prelature) del territorio amazzonico brasiliano. Tra i relatori, ci saranno il presidente della Cnbb, dom Walmor de Oliveira Azevedo, arcivescovo di Belo Horizonte, e i due segretari speciali per il Sinodo dell’Amazzonia, mons. David Martínez de Aguirre Guinea, vicario apostolico di Puerto Maldonado, e Michael Czerny, sottosegretario del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale.