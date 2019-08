Scuola: Miur, 31 agosto ultimo termine per validare e spendere il bonus docenti di 500 euro

Si avvicina il 31 agosto, termine stabilito per la validazione del bonus docenti. Lo ricorda da qualche settimana il sito del Miur, nella pagina dedicata alla carta docente per il bonus di 500 euro. “Si ricorda che il bonus docenti deve essere validato entro il 31 agosto 2019”, recita l’avviso. Il bonus di 500 euro (in tutto o in parte, in base alle singole situazioni, se è stato speso in parte o per niente) va dunque validato e speso entro il prossimo 31 agosto, termine da attribuire al fatto che, ogni anno, la piattaforma viene disattivata il 1° settembre per la gestione del cambio dell’anno scolastico (salvo successive modifiche). Gli importi dei buoni generati ma non ancora spesi, informa il ministero, come prevede il Dpcm del 28 novembre 2016 saranno annullati d’ufficio o si sommeranno al bonus dell’anno scolastico successivo. Per questo non potranno essere spesi sino a quando il Miur riaprirà la piattaforma.