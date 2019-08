Migranti: Viminale, da inizio anno quasi 4.900 persone sbarcate sulle coste italiane. Ad agosto poco meno di 1.000 arrivi

Sono finora 4.862 le persone migranti sbarcate sulle coste italiane da inizio anno, in agosto 995. Rispetto agli anni scorsi, si è registrata una diminuzione delle persone arrivate in Italia via mare del 75,45% sul 2018 (furono 19.805) e del 95,05% sul 2017 (98.316). Il dato è stato diffuso oggi dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Dei quasi 4.900 migranti sbarcati in Italia nel 2019, 1.327 sono di nazionalità tunisina (27%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Pakistan (742, 15%), Costa d’Avorio (474, 10%), Algeria (458, 10%), Iraq (399, 8%), Sudan (203, 4%), Bangladesh (191, 4%), Marocco (109, 2%), Iran (108, 2%) e Guinea (101, 2%) a cui si aggiungono 750 persone (16%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Sono stati 656, invece, i minori stranieri non accompagnati ad aver raggiunto il nostro Paese via mare. Il dato, aggiornato a ieri, mostra un deciso calo rispetto ai minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane lungo tutto il 2017 (15.779) e il 2018 (3.536).