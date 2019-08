“Tragico naufragio al largo della costa di Khums, in Libia”. Lo annuncia l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, in Libia, su Twitter. Sarebbero circa 60 i sopravvissuti, che “sono stati rimandati a riva”, mentre “finora sono stati recuperati diversi corpi, tra cui bambini”.

🚨 Breaking: Tragic shipwreck off the coast of Khums, #Libya. Some 60 survivors have been returned to shore and several bodies retrieved so far, among them children.

— IOM Libya (@IOM_Libya) August 27, 2019