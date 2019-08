Migranti: Msf, “disastro umanitario al largo delle coste libiche”

“Dopo centinaia di morti nel centro Mediterraneo e innumerevoli storie di sofferenza in Libia, è tempo che i leader europei riconoscano il disastro umanitario che si sta svolgendo al largo delle coste libiche e intensifichino soluzioni umane per prevenire ulteriori perdite di vite in mare”. Lo scrive Medici senza frontiere (Msf) attraverso il proprio account Twitter, in riferimento al naufragio che si è verificato nella notte davanti alle coste libiche e nel quale avrebbero perso la vita circa 60 persone. “Purtroppo questa rappresenta l’ennesima tragedia, che si è verificata poiché molti hanno tentato di fuggire dalla Libia attraverso il mare negli ultimi giorni”. Il riferimento di Msf è alle oltre 460 persone a bordo di 6 imbarcazioni intercettate e rimandate nel Paese tra sabato e domenica scorsi. Sarebbero state 368 le persone sbarcate ad Al Khoms e rilasciate, che però “rimangono altamente vulnerabili a causa della mancanza di accesso a servizi e assistenza umanitaria” e “col rischio di cadere nelle mani dei criminali”, mentre “altre 98 sarebbero state sbarcate a Tripoli e riportate in detenzione”.

After hundreds of deaths in the central #Mediterranean and countless stories of suffering in #Libya, it is time for #EU leaders to recognise the humanitarian disaster unfolding off the Libyan shores and step up with humane solutions to prevent further loss of lives at sea.

— MSF Sea (@MSF_Sea) August 27, 2019