Liturgia: Apl, docenti a confronto sulla “Teologia dell’Eucaristia” a Cassano Murge

“Teologia dell’Eucaristia. Nuove prospettive a partire dalla forma rituale”. È il tema della Settimana di studio dell’Associazione professori di liturgia, iniziato ieri a Cassano Murge (Bari). Diversi i docenti coinvolti provenienti da varie parti d’Italia: Andrea Grillo (Savona), Loris Della Pietra (Udine), Norberto Valli (Milano), Luigi Girardi (Verona). In programma, domani, anche la visita alla cattedrale di Bari e la partecipazione alla celebrazione eucaristica nella chiesa di San Nicola, presieduta dall’arcivescovo mons. Francesco Cacucci. Nella serata, invece, il concerto-meditazione a cura della Fondazione “Frammenti di luce”, dal titolo “Eucaristia. Pane spezzato… mistero di comunione”. Un’occasione per soffermarsi “sul grande impatto che la nuova forma celebrativa scaturita dal Messale di Paolo VI ha avuto sulla teologia del sacramento dell’Eucaristia”. Durante il convegno diversi gli approfondimenti proposti che “volutamente non si soffermano sulle questioni relative a una teologia della forma liturgica dell’Eucaristia, ma scelgono di confrontarsi, in chiave di teologia liturgica, sui temi ‘classici’ della presenza, del sacrificio e della comunione, nei quali le due voci del teologo dei sacramenti e del liturgista sono invitate a dialogare”. Compito delle relazioni del convegno quello di “fare il punto delle principali riflessioni contemporanee sulla teologia eucaristica, sottolineando l’apporto fondamentale della teologia liturgica, colta in prospettiva pastorale, per la comprensione profonda della realtà del sacramento”.