Diocesi: Gaeta, da stasera tornano “Le Notti dell’Annunziata”

Oggi, domani e il 30 agosto tornano a Gaeta “Le Notti dell’Annunziata”, tre serate culturali organizzate dal Polo museale di Gaeta, nato dalla sinergia tra l’arcidiocesi di Gaeta e l’Ipab SS.ma Annunziata. Un percorso che, grazie alle sapienti narrazioni dei volontari dell’associazione Ante Omnia, racconterà la storia del Pio Istituto fondato nell’anno 1320, le ricchezze artistiche della Cappella d’oro e la mostra “I tesori dell’Annunziata”, per finire con la vita delle orfane affidate nei secoli alla “ruota degli esposti”.

“Quest’anno l’appuntamento de ‘Le notti dell’Annunziata’ coincide con ulteriori attività che si terranno nei pressi del sagrato della chiesa dell’Annunziata: ‘Eredità ingombranti’ dell’associazione culturale “Tuttilibri” e la ‘Lectura Dantis’ del 26° Canto dell’Inferno, con commento di Filippo Giusti. Credo fortemente nella necessità di fare rete nell’offerta culturale e l’esperimento del Polo Museale ne è la testimonianza. Per questo ringrazio l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari e il direttore dell’Ipab SS.ma Annunziata Clemente Ruggiero che credono fortemente in questo progetto”, ha affermato il direttore del Polo, don Gennaro Petruccelli.

Appuntamento, per tutte e tre le date, dalle ore 21, presso l’infopoint che sarà allestito nel cortile dell’Annunziata. L’ingresso è gratuito e limitato a un numero massimo di partecipanti, con percorsi interni e narrazioni ogni 30 minuti. Si consiglia la prenotazione ai seguenti recapiti: prenotazioni@anteomnia.it oppure 392.7526097 e 350.5675589. Info www.arcidiocesigaeta.it/beniculturali