Paraguay: concluso il Triennio della Gioventù. Lettera del Papa al Forum nazionale, “abbracciate Gesù Cristo e rimanete in Lui”

Si è svolto da venerdì a ieri ad Asunción il Forum nazionale dei giovani intitolato “Gioventù, Chiesa e società”, che ha concluso il Triennio della gioventù indetto dalla Chiesa del Paraguay. Quasi seicento persone, in rappresentanza delle diocesi e dei vicariati apostolici del Paese, hanno preso parte all’evento, articolato in vari momenti di ascolto, testimonianze e laboratori dedicati ai temi più sentiti dai giovani a livello ecclesiale e sociale nel Paraguay di oggi. Con l’obiettivo di rafforzare la propria coscienza ecclesiale e civile.

La bella sorpresa della giornata di ieri è stata la lettura della lettera fatta pervenire da Papa Francesco attraverso la Segreteria di Stato, letta da mons. mons. Pierre Jubinville, vescovo di San Pedro e responsabile del Forum, durante la messa che ha concluso l’evento ecclesiale. Il Papa, si legge nel testo firmato dal segretario di Stato, card. Pietro Parolin, “come frutto di questo tempo di grazia nel quale avete potuto riflettere sulla centralità della fede, vi incoraggia ad abbracciare Gesù Cristo, che vi ha chiamato a essere suoi amici, perché rimaniate in Lui e possiate dare molti frutti. Al tempo stesso, vi esorta ad ascoltare la voce del Signore, che vi invia, individualmente e come comunità, per essere discepoli missionari, testimoni della buona notizia della salvezza tra i più poveri”.