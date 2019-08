Diocesi: Roma, iniziato il pellegrinaggio a Lourdes. Card. De Donatis (vicario), “iniziamo l’anno pastorale sotto la protezione di Maria”

Sono partiti questa mattina, lunedì 26 agosto, dall’aeroporto di Fiumicino gli oltre cinquecento partecipanti al pellegrinaggio diocesano a Lourdes; si fermeranno nella cittadina di Bernadette Soubirous fino a giovedì 29 agosto. A guidarli è il cardinale vicario Angelo De Donatis: “Vogliamo iniziare l’anno pastorale sotto la protezione di Maria – ha detto il porporato prima di imbarcarsi sul volo Ap 5305 di Albastar –, portare da lei tutti quei desideri, quegli itinerari che abbiamo meditato in questo periodo come diocesi, e vogliamo pregare perché tutto questo avvenga non secondo la nostra volontà, ma secondo l’azione dello Spirito che vive in questa nostra Chiesa. Maria ci accompagna, maestra di vita spirituale”. Al pellegrinaggio, affidato all’organizzazione tecnica dell’Opera romana pellegrinaggi, partecipano decine di fedeli della diocesi, realtà parrocchiali e un gruppo del Pontificio Seminario Romano Maggiore. Con loro i vescovi ausiliari mons. Paolo Ricciardi, delegato per la pastorale sanitaria; mons. Gianrico Ruzza, ausiliare per il settore Sud; mons. Guerino Di Tora, ausiliare per il settore Nord; e mons. Gianpiero Palmieri, ausiliare per il settore Est. Presenti anche l’assistente ecclesiastico nazionale dell’Unitalsi, mons. Luigi Bressan; l’assistente regionale del Lazio, don Gianni Toni; e l’amministratore delegato dell’Orp, mons. Remo Chiavarini. “Grazie a Dio anche quest’anno la diocesi di Roma è fedele a questo appuntamento di fine agosto – rimarca mons. Chiavarini – in cui tutte le realtà diocesane sono chiamate a recarsi a Lourdes per mettere nelle mani della Vergine Maria la vita della diocesi e l’anno che inizia, perché, come si sa, il ‘vero capodanno’ è il primo di settembre. Ancora una volta siamo insieme all’Unitalsi, per sottolineare una volta di più la diocesanità di questa esperienza”. Intenso il programma di questi quattro giorni alle pendici dei Pirenei, tra celebrazioni eucaristiche, Via Crucis, processione “aux flambeaux” e catechesi. In particolare, mercoledì 28, alle 18, la recita del Rosario alla Grotta sarà guidata dal card. De Donatis e trasmessa in diretta da Tv2000. Quest’anno, per la prima volta, il pellegrinaggio diocesano sarà seguito dai social della diocesi di Roma.