Diocesi: Milano, nove sedi per “EduCare 2019”, formazione educatori di preadolescenti e adolescenti

Nella proposta “EduCare 2019” verrà sottolineata l’idea di oratorio come “casa”, “per aiutare a capire come gli educatori si possono porre, da fratelli maggiori, nei confronti di tutti per ‘fare con’ e non solo per ‘fare per’, e di come la comunità educante può invitare ragazzi e ragazze a vivere un’appartenenza forte, che poi si traduce in relazioni vere e in esperienze che plasmano e orientano”. Lo si legge nel portale della diocesi ambrosiana (https://www.chiesadimilano.it/) che annuncia l’apertura odierna delle iscrizioni all’iniziativa di formazione degli educatori di preadolescenti e adolescenti, i quali “sono fra i protagonisti del processo che forma un nuovo volto di Chiesa, quella che Papa Francesco e l’arcivescovo Delpini chiedono di costruire”. Gli incontri di EduCare “vogliono andare al cuore della questione dell’accoglienza di tutti, soprattutto dei minori di altra origine e delle loro famiglie. Sul territorio diocesano saranno attivate nove sedi: Lecco; Samarate; Rozzano; Varese-Brunella; Seregno; Busto Arsizio; Bareggio; Milano; Gorgonzola. Per le iscrizioni: www.chiesadimilano.it/pgfom, info: tel. 02.58391355; segreteriafom@diocesi.milano.it.