Crisi di governo: Rossini (Acli), “cogliamo occasione per verifica Rdc recuperando esperienza del Rei”

“La fase due del Reddito di cittadinanza, che inizia nel mese di settembre e prevede un percorso per la ricerca di un’occupazione rivolto ai percettori del sostegno, può essere l’occasione per fare una prima verifica della norma e per apportare eventuali aggiustamenti anche sulla base dell’esperienza del Reddito di inclusione – sostiene Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli -. Il contrasto alla povertà dovrebbe essere un terreno di incontro comune per le forze politiche che stanno dialogando in queste ore”.