Incendi Amazzonia: Tusk, “‘l’Ue è pronta a offrire un aiuto finanziario per combatterli”

“L’Unione europea è pronta a offrire un aiuto finanziario per combattere gli incendi nella foresta amazzonica”. Lo ha annunciato oggi il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in apertura del G7, a Biarritz, in Francia. “La foresta amazzonica in fiamme è diventata un altro segno deprimente dei nostri tempi – ha aggiunto -. Ovviamente sosteniamo l’accordo Ue-Mercosur (il Mercato comune dell’America meridionale, ndr), che riguarda anche la protezione del clima e dell’ambiente, ma è difficile immaginare un processo armonioso di ratifica da parte dei paesi europei, fin quando il governo brasiliano consentirà la distruzione dei polmoni verdi del pianeta terra”.