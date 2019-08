Diocesi: Brindisi, al via da oggi le celebrazioni per i santi patroni Teodoro e Lorenzo

Cominceranno oggi, a Brinidisi, le celebrazioni dedicate ai santi patroni Teodoro D’Amasea e Lorenzo. Alle 19, la celebrazione della messa nel santuario di Santa Maria degli Angeli, da cui alle 20 inizierà la processione con le reliquie e le statue di san Lorenzo da Brindisi verso la cattedrale, dove seguirà prevista la veglia di preghiera “Con il Servo di Dio Matteo Farina” assieme alle immagini dei santi Teodoro e Lorenzo. “I nostri patroni ci aiutano a promuovere insieme la crescita ecclesiale e civile, in modo speciale quest’anno in cui ricorrono i 400 anni della nascita al cielo del dottore della Chiesa Lorenzo da Brindisi”, ha scritto l’arcivescovo mons. Domenico Caliandro nel messaggio ai cittadini in occasione della festa. I festeggiamenti si concluderanno, sabato 31 agosto, con la suggestiva processione nel porto interno sulla nave messa a disposizione della Marina Militare e con lo spettacolo pirotecnico. Domenica 1° settembre, infine, il solenne pontificale in cattedrale.