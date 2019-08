Cortile di Francesco: Assisi, dialogo tra il fotografo Salgado e il card. Ravasi nella quinta edizione al via dal 19 settembre

“In-Contro. Comunità, popoli, nazioni” è il titolo della quinta edizione del Cortile di Francesco, che si terrà ad Assisi dal 19 al 22 settembre. Personalità della società civile, del mondo della religione, dell’arte e del giornalismo si confronteranno sui temi dell’economia, della comunicazione, dell’ambiente e dell’incontro tra culture e mondi lontani. L’apertura dell’evento sarà affidata al direttore dell’Earth Institute alla Columbia University, Jeffrey Sachs, con una lectio sul futuro dell’economia internazionale. A chiudere la quattro giorni il fotografo Sebastião Salgado e il card. Gianfranco Ravasi in dialogo, tra parole e immagini, su popoli, comunità e ambiente. Tema, quest’ultimo, presente nell’immagine ufficiale dell’evento che rappresenta uno scatto del maestro brasiliano in Amazzonia. Tra gli appuntamenti anche lo spettacolo teatrale di Giancarlo Giannini che reciterà alcuni passi del Cantico delle Creature, dell’Eneide e di Leopardi. Saranno più di 70 i relatori e 42 gli incontri in programma, raggruppati in tre sezioni: Comunità stanziali e comunità in transito; Conoscenza e formazione, comunicazione e informazione; Economia Globale. Tra i partecipanti: il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, il filosofo Massimo Cacciari; lo storico Franco Cardini; il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri; gli economisti Carlo Cottarelli, Jean Paul Fitoussi e Mario Monti; i giornalisti Pietrangelo Buttafuoco, Marco Damilano, Corrado Formigli, Federico Fubini, Massimo Giannini e Federico Rampini; il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti; l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini; il fotografo Oliviero Toscani; gli architetti Fuksas e Doriana Mandrelli; l’artista Emilio Isgrò; e il missionario Comboniano, padre Alex Zanotelli. Durante l’evento, organizzato dal Sacro Convento di Assisi, dal Pontificio consiglio della Cultura e dell’Associazione “Oicos riflessioni”, sono previste video proiezioni ed eventi artistici: mostra di Mimmo Paladino e concerto di Giovanni Allevi.