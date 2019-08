Brexit: Sassoli, “il Regno Unito esca dalla confusione, altrimenti quell’accordo per noi è il migliore possibile”

“Noi speriamo che il Regno Unito esca dalla confusione e ci faccia delle proposte, altrimenti quell’accordo per noi è l’accordo migliore possibile”. Lo ha dichiarato, a proposito della Brexit, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, stamani a margine del suo intervento al Meeting di Rimini, annunciando che “in una risoluzione che presenteremo al Parlamento Europeo lo ribadiremo: chi vuole alzare la frontiera in Irlanda, se ne deve assumere tutta la responsabilità”. Dopo il cambio di governo a Londra, con Boris Johnson nuovo premier, per Sassoli “c’è preoccupazione, perché non vediamo proposte alternative a quell’accordo”. “Mi sembra – ha aggiunto – che questo sia il giudizio non solo del Parlamento Europeo, che ha l’ultima parola sull’intesa, ma anche dei governi europei”.