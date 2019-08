“A Sua Immagine”: visita alla città di Orvieto, commento al Vangelo con don Goccini e speciale “L’altra estate”

La visita alla città di Orvieto, il commento al Vangelo della domenica con don Giordano Goccini e lo speciale “L’altra estate”, racconto di chi vive le vacanze con impegno e per il prossimo, saranno al centro delle puntate di oggi e domani di “A Sua Immagine” su Rai Uno. Il programma di informazione religiosa e culturale, realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, è condotto da Lorena Bianchetti e firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani. In particolare, oggi, sabato 24 agosto, alle 15.55 su Rai Uno, “A Sua Immagine” prosegue il suo cammino lungo il Paese alla scoperta di tradizioni religiose e culturali. La conduttrice Lorena Bianchetti si trova a Orvieto, nel Centro Italia, dove è nata nel 1263 la celebrazione del Corpus Domini. Nel corso della puntata verrà mostrato l’antico duomo della città, meraviglia dell’arte gotica italiana che custodisce la preziosa reliquia del Sacro Corporale, panno di lino macchiato dal sangue uscito da un’ostia nel 1263. Alle 16.15 spazio a “Le ragioni della speranza” per il commento del Vangelo della domenica con don Giordano Goccini, parroco di Novellara, che questa settimana si sofferma sulla metafora della “porta stretta”. “L’altra estate” è il titolo della puntata talk domenicale di “A Sua Immagine”, in onda in diretta domani alle 10.30 su Rai Uno. Nello studio Rai di Saxa Rubra, con la conduttrice Lorena Bianchetti, don Michele Falabretti, rResponsabile del Servizio nazionale per la Pastorale giovanile della Cei, Stefania Murari, rappresentate della comunità di Sant’Egidio, e Laura Mazzon, Gruppo scout Roma 143. Tema della puntata è il racconto di un’estate diversa, spesa per il prossimo: dall’assistenza dei più deboli all’educazione dei più giovani. Dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, alle 10.55 la linea passa alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa domenica viene trasmessa dalla concattedrale di Troia (Foggia), per la regia Tv di Michele Totaro e il commento di Orazio Coclite. Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento in diretta dell’Angelus di Papa Francesco, alle 12, da piazza San Pietro. Per rivedere tutte le puntate di “A Sua Immagine” e per maggiori approfondimenti sul programma, è possibile consultare il portale Raiplay.it oppure il sito Ceinews.it della Chiesa cattolica italiana.