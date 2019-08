Santa Sede: incontro del gruppo di lavoro con il Vietnam, udienza con Papa Francesco

foto SIR/Marco Calvarese

Un incontro del gruppo di lavoro congiunto tra il Vietnam e la Santa Sede si è svolto in Vaticano dal 21 al 22 agosto. A presiederlo, To Anh Dung, vice-ministro degli Affari esteri, capo della delegazione vietnamita, e mons. Antoine Camilleri, sotto-segretario per i rapporti con gli Stati, capo della delegazione della Santa Sede. Lo segnala una nota della Sala stampa vaticana. La delegazione vietnamita è stata ricevuta in udienza da Papa Francesco e ha compiuto visite di cortesia al Segretario di Stato, il card. Pietro Parolin, e al segretario per i rapporti con gli stati, l’arcivescovo Paul Richard Gallagher. Le parta vietnamita e quella vaticana hanno avuto un “approfondito scambio di vedute” sui rapporti Vietnam-Santa Sede, compreso su questioni riguardanti la Chiesa cattolica in Vietnam. “La parte vietnamita ha ribadito che lo Stato del Vietnam ha costantemente migliorato la realizzazione di una consistente politica a favore del rispetto e della garanzia della libertà di credo e di religione, creando così un ambiente favorevole alle attività e allo sviluppo della comunità cattolica in Vietnam – informa la nota -. La Santa Sede ha espresso il suo apprezzamento per l’assistenza data dallo Stato alla Chiesa cattolica e ha ribadito il desiderio dei fedeli cattolici di vivere la propria vocazione come buoni cattolici e buoni cittadini al fine di contribuire efficacemente allo sviluppo e al benessere del Vietnam, nella fedeltà all’insegnamento della Chiesa e con il dovuto rispetto per le leggi pertinenti del Paese”. Tra i temi affrontati dalle due delegazioni anche questioni relative alla situazione ecclesiale in Vietnam. “Hanno raggiunto un accordo sulle modalità di promuovere ulteriormente le relazioni tra il Vietnam e la Santa Sede nel prossimo futuro e, in particolare, sui principi fondamentali alla base della regolamentazione dello statuto del rappresentante pontificio residente e dell’officio dello stesso rappresentante pontificio residente in Vietnam, in vista dello stabilimento del medesimo officio al più presto possibile”.