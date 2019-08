Salesiani: Valdocco, primo convegno nazionale del progetto “PassodopoPasso”

Si terrà il 7 settembre, a Valdocco, il primo convegno nazionale del progetto “PassodopoPasso”, ideato dalla casa editrice salesiana Elledici. Si tratta di un progetto catechistico che accompagna le famiglie nell’educazione cristiana dei figli tra i 7 e i 12 anni. “PassodopoPasso” è stato ideato da don Valerio Bocci, direttore della Elledici, nel giugno 2014, con l’intento di costruire un cammino di fede per i preadolescenti. “L’argomento richiedeva sussidi nuovi, adatti ai giovani di oggi e non costruiti a tavolino”, segnala una nota. Così, don Bocci racconta di averne parlato con altri catecheti, don Michele Roselli, direttore dell’Ufficio Catechistico di Torino, e don Gabriele Mecca, attuale direttore dell’Ufficio Catechistico di Cuneo. E da qui è partito il progetto, che circa la celebrazione dei sacramenti propone “un cambiamento di mentalità e di approccio, secondo una scansione di chiara ispirazione catecumenale”. In particolare, prevede “una preparazione spirituale e biblica alla celebrazione del sacramento – spiega don Mecca -. La celebrazione del sacramento possibilmente a Pasqua o dopo la Pasqua per non perdere il legame che i Sacramenti hanno con il mistero pasquale. E un tempo adeguato di catechesi mistagogica, dopo la sua celebrazione, per aiutare a capire, approfondire e interiorizzare il significato e l’importanza del sacramento celebrato”.