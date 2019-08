Ocean Viking: Msf, “i 365 migranti a bordo sbarcheranno a Malta”

“Dopo 14 giorni di inutili sofferenze, i 356 sopravvissuti a bordo di #OceanViking sbarcheranno a #Malta”. Lo annuncia su Twitter Medici Senza Frontiere, che assieme a Sos Mediterranée è alla guida dell’imbarcazione che ha compiuto diversi interventi nel Mediterraneo per salvare migranti in balia del mare. “Alcuni paesi #Ue si sono finalmente fatti avanti con una risposta umana a questo disastro umanitario in mare, ma serve subito un meccanismo di sbarco predeterminato”. Dalle Ong la richiesta di “un sistema europeo condiviso e prevedibile”.

