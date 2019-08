Neonati: Potenza, la Sin interviene a tutela dei prematuri a seguito della chiusura temporanea di terapia intensiva all’ospedale San Carlo.

“La salute dei nostri neonati è e deve essere prioritaria in ogni situazione.” Con questo monito il presidente della Società italiana di neonatologia (Sin) Fabio Mosca, e Vincenzo Forziati, presidente Sin delle Regioni Puglia e Basilicata, intervengono sulla situazione di emergenza dell’Ospedale San Carlo di Potenza, a seguito della chiusura temporanea della Terapia intensiva neonatale. “Abbiamo già garantito la disponibilità dell’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti ad accogliere i neonati prematuri di Potenza, con la possibilità anche di trasferimento con elicottero, nei casi più gravi. Inoltre, grazie al nostro sistema di rete, abbiamo previsto il vicariamento delle Tin degli altri ospedali limitrofi, sia in Basilicata che nelle regioni attigue”, annunciano. Secondo la Si, la carenza di neonatologi “è un enorme problema, sentito oramai da nord a sud e che va affrontato con la massima urgenza per trovare la migliore e più rapida soluzione a tutela della salute dei neonati italiani”.