Diocesi: Trapani, il 31 agosto assemblea diocesana con il vescovo Fragnelli per il nuovo anno pastorale

Sarà legato alla prospettiva di “conversione” e della spiritualità ecologica integrale richiesta dall’enciclica di Papa Francesco “Laudato sì” il nuovo anno pastorale nella Diocesi di Trapani. Come ogni anno, alla fine delle ferie estive, il vescovo Pietro Maria Fragnelli convoca preti, religiosi, religiose e i fedeli delle comunità ecclesiali per un’assemblea diocesana in cui mettere a fuoco il tema dell’anno che per l’anno pastorale 2019/2020 sarà “La ricerca dei volti nella cura della casa comune”. L’incontro si terrà sabato 31 agosto con inizio alle ore 17.30 nel centro storico di Trapani, nello spazio all’aperto della Casina delle Palme. L’assemblea sarà presieduta dal vescovo e si terrà nella forma della meditazione/riflessione con i contributi di Angelo Passaro, biblista, e di Anna Pia Viola, filosofa, entrambi docenti presso la Facoltà teologica di Sicilia. Intermezzi musicali di Rossella Schifano, arpa; Elide D’Atri, cembalo e Camillo Di Liberti, flauto e violino.