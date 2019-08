Rai Vaticano: “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, nella puntata del 26 agosto focus su agenda del Papa e riforma della Curia

L’agenda di Papa Francesco, tra Africa e Amazzonia, ha sempre più respiro mondiale. Nel servizio di apertura di “Viaggio nella Chiesa di Francesco” di Massimo Milone e Nicola Vicenti, in onda su Rai Uno il 26 agosto alle 2 (in replica su Rai Storia l’1 settembre alle 12.30) il punto sulla visita apostolica del Pontefice, dal 4 al 10 settembre, in Mozambico, Madagascar e Maurizio e, poi, il significato del Sinodo che dal 6 ottobre in Vaticano si occuperà di Amazzonia. Ma nell’agenda di Bergoglio, si legge in un comunicato, “anche, senza sosta né tentennamenti, il lavoro di riforma per adeguare strutture e mentalità della Chiesa. Trenta finora le riunioni del Consiglio dei cardinali, organo collegiale di governo voluto dal Papa. Il punto nell’intervista al segretario generale di questo Consiglio, mons. Marcello Semeraro, vescovo di Albano Laziale, diocesi che tra l’altro sarà visitata dal Papa il 21 settembre. Dice Semeraro: “La riforma della Chiesa e della Curia – precisa Semeraro – non sono la stessa cosa. Se è vivente la realtà della Chiesa è sempre in riforma. ‘Predicate il Vangelo’ è la prospettiva, lo sguardo, il paradigma della Chiesa”. Sull’evangelizzazione spiega: “La divisione tra mondo cristiano e mondo non cristiano non c’è più. Oggi le nostre città sono questi mondi, la fede deve guidarci in questi luoghi e, come dice il Papa, la fede da credere e la fede da vivere sono la stessa cosa”. Nel programma inoltre, i 150 anni del Circolo di San Pietro, la carità del Papa per Roma tra mense, hospice per malati terminali, case famiglie; l’intervista con il presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso mons. Miguel Ayuso Guixot. Infine l’Africa di un grande missionario: don Vittorione. A 25 anni dalla sua morte un viaggio nella realtà di Africa Mission, da lui fondata, e delle iniziative in atto per ricordarlo.