Ecumenismo: Tricase, il 26 agosto la presentazione del libro “Tre donne e un vescovo” di Zavattaro

Sarà presentato, in prima nazionale, il libro “Tre donne e un vescovo” del giornalista Fabio Zavattaro, lunedì 26 agosto, alle 20, nel Palazzo Gallone di Tricase. Dopo i saluti del sindaco Carlo Chiuri, interverranno il vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, Furio Aharon Biagini, docente di Storia dell’Ebraismo all’Università del Salento, Mariarita Ciccarese dell’associazione “Dialogo” di Lecce e lo stesso autore. L’iniziativa è a cura della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, della delegazione diocesana dell’Università Cattolica e dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo, in collaborazione con il Rotary Club Tricase Capo di Leuca e l’International Inner Wheel club Tricase – Santa Maria di Leuca. Il nuovo libro di Zavattaro è un incontro a più voci sulla necessità del dialogo per costruire processi di convivenza nel rispetto gli uni degli altri. Protagonisti di questa conversazione sono mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara, Maria Bonafede, pastore e già moderatrice della Tavola valdese, Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Ilhamallah Chiara Ferrero, segretario della Comunità religiosa islamica italiana. “Il libro è il risultato delle conversazioni intercorse sui temi di attualità del nostro Paese, ma, forse, un po’ ovunque in questa nostra Europa, patria di diritti e di libertà, ma anche di doveri, come quello della solidarietà e dell’accoglienza”, si legge in una nota. L’iniziativa si inserisce nella programmazione annuale di incontri culturali previsti per affrontare temi attuali che aiutino, in particolare il laicato, a riflettere su argomenti che interessano la società intera.