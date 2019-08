Diocesi: Trapani, domani incontro dei giovani con lo scrittore Paolo Curtaz sull’isola di Marettimo

Teologo e scrittore molto apprezzato, capace di intrattenere i lettori con linguaggio agile, giovanile, chiaro, autore non solo di saggi e articoli ma anche di trasmissioni radiofoniche, Paolo Curtaz sarà domani sera a Marettimo (Trapani) per presentare il suo ultimo libro “Cara Giulia, risposte ai giovani sulla fede” con prefazione del presidente della Commissione Cei per i giovani, mons.Pietro Maria Fragnelli. Alle 21.30 nell’Oratorio parrocchiale con l’autore, interverranno il vescovo Fragnelli; don Giuseppe Calderone, responsabile della pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Palermo, e don Giuseppe Grignano direttore della pastorale giovanile a Trapani. “In 24 lettere – scrive Fragnelli nella prefazione – l’autore risponde a domande sulla fede, trascurando tutte le curiose “amenità” di cui si chiacchiera in modo spesso banale a scuola o in pizzeria. Il linguaggio vivace, giovanilmente accattivante, unito a una ricca fioritura d’immagini, invita a scegliere una guida per giungere alla vetta: “Abbiamo bisogno di una guida per raggiungere la vetta. Anzi: più è impegnativa l’ascensione e più è necessaria la guida”. Un’avventura “da vivere a piccoli passi, perché – dice l’autore – ‘già Goehte (che non possiamo certo tacciare di bigottismo) concludeva che ‘Cristo rappresenta un problema per l’uomo che pensa’”.